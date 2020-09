Man in Amsterdam neergeschoten, explosief aangetroffen

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Amsterdam op de Osdorperban een man neergeschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Explosief

Op de plek waar de man is neergeschoten heeft de politie een Plaats Delict (PD) gemaakt en de directe omgeving afgesloten. 'Er wordt op dezelfde locatie ook onderzoek gedaan naar een verdacht pakketje', aldus de politie. De NOS meldt dat het om een explosief gaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief veiliggesteld en meegenomen.

Ziekenhuis

De man werd rond 04.15 uur neergeschoten. Hij is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Over de precieze aanleiding van het schietincident is nog niets bekend. De politie is een sporenonderzoek gestart op de locatie.