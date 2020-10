Tot 12 jaar cel geëist in onderzoek naar internationale cocaïnetransporten

Donderdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland celstraffen variërend van 2 jaar tot 12 jaar geëist in een onderzoek naar internationale cocaïnetransporten. 'In totaal zijn negen verdachten in deze strafzaak gedagvaard', zo meldt het OM donderdag

Criminele organisatie

Het onderzoek draait om de smokkel van cocaïne op verschillende containerschepen en een vrachtvliegtuig. Het onderzoek richt zich op de periode vanaf begin 2018 tot februari 2019. 'De verdachten hebben zich stuk voor stuk beziggehouden met de invoer van tientallen kilo’s cocaïne. De verdachten pleegden ook de voorbereidingshandelingen. Dit alles deden zij in georganiseerd en gestructureerd verband, gedurende langere tijd. Zij worden vervolgd voor het vormen van een criminele organisatie, op de degene die de cocaïne uit de container haalt na', aldus de officier van justitie.

Ede

Twee mannen van 61 en 46 jaar, beiden uit Ede, worden verdacht van het drie keer invoeren van in totaal 210 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, het plegen van voorbereidingshandelingen voor een transport van 119 kilo en het leidinggeven aan een criminele organisatie. De twee mannen worden gezien als de spil van de organisatie. Tegen hen zijn straffen van 12 en 9 jaar geëist.

Rotterdam

Een 50-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het twee keer invoeren van in totaal 110 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, het plegen van voorbereidingshandelingen voor een transport van 119 kilo en deelname aan een criminele organisatie. Tegen hem eiste het OM een gevangenisstraf van 7 jaar.

Den Haag

Een 51-jarige man uit Den Haag wordt verdacht van de invoer van 100 kilo cocaïne, het plegen van voorbereidingshandelingen daartoe, deelname aan een criminele organisatie, drugsbezit en overtreding van de wapenwet. Tegen hem is een straf van 7 jaar geëist.

Amsterdam en Rotterdam

Een 66-jarige man uit Amsterdam en een 38-jarige man uit Rotterdam worden elk verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van 69 kilo cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. De officier van justitie eiste tegen de 66-jarige man een straf van 4 jaar en tegen de 38-jarige man een straf van 5 jaar.

Schagen

Een 52-jarige man uit Schagen wordt verdacht van de invoer van 100 kilo cocaïne en voorbereidingshandelingen daarvoor, het plegen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van nog eens 50 kilo en deelname aan een criminele organisatie. De eis tegen hem: 6 jaar cel.

Duitsland

Een 44-jarige man uit Duitsland wordt enkel verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij hoorde een straf van 3 jaar tegen zich eisen. Tot slot wordt een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats verdacht van de invoer van 60 kilo cocaïne. Het OM ziet hem als een ‘uithaler’. Tegen deze man is een celstraf van 2 jaar geëist.

Verslaving

'Verdachten hebben zich op grote schaal begeven in de internationale handel in cocaïne. Daarmee dragen zij bij aan de instandhouding van het illegale circuit van handel in harddrugs. Een circuit dat vrijwel altijd gepaard gaat met andere vormen van criminaliteit zoals witwassen en geweld. Daarnaast kan cocaïne grote schade aanrichten bij gebruikers en voor verslaving zorgen, alhoewel cocaïne inmiddels een middel is geworden dat door alle lagen van de bevolking heen wordt gebruikt alsof het de normaalste zaak van de wereld is', aldus de officier van justitie.