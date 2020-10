Marechaussee schiet man neer in vertrekhal Schiphol

Bij de meldkamer van de Marechaussee kwam een melding binnen dat in de vertrekhal een man was gezien met een groot mes.

Toegesnelde marechaussees kwamen ter plaatse en vroegen de man het wapen neer te leggen. Na herhaaldelijke verzoeken bleef de man agressief met het mes zwaaien en heeft de Marechaussee hem in zijn been geschoten. Nadat de man is overmeesterd is hij afgevoerd met een ambulance.

Later vanavond werd een andere man aangehouden die op camerabeelden gezien was samen met de verdachte. De Marechaussee zal verder onderzoek doen naar de aangehouden verdachten, hun identiteit en motief.