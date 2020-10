Plan evenementensector gepresenteerd aan kabinet

Fieldlab Evenementen

De evenementensector is hard getroffen door de impact van het coronavirus. Om meer kennis op het gebied van risicobeheersing van evenementen te verzamelen en toepasbaar te maken, is het Fieldlab Evenementen opgestart. Het kabinet heeft eerder dit Fieldlab Evenementen ondersteund.

Vier type evenementen testen in de praktijk

De sector wil vier typen evenementen gebruiken als basis voor de praktijktests, dit wordt voorgelegd aan het RIVM om te toetsen. Het kabinet heeft dit toegezegd. Na het RIVM-advies kunnen de testevents worden voorbereid, uiteraard blijft dit afhankelijk van de besmettingscijfers. VWS heeft aangegeven dat er gekeken wordt om de sector onderdeel te maken van het valorisatieprogramma sneltesten.

'Perspectief voor de sector'

Staatssecretaris Mona Keijzer: 'Voorop staat dat er maatregelen genomen moeten worden om het virus te bestrijden. Maar tegelijkertijd is het van belang dat deze belangrijke sector perspectief krijgt, waarbij we natuurlijk oog houden voor de ontwikkeling van het virus. Mijn complimenten voor de sector: zij hebben in korte tijd een gedegen plan neergelegd om veilig en verantwoord deze evenementen te organiseren. We zetten het gesprek binnenkort voort en pakken samen door.'