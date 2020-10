OM eist 10 jaar cel en TBS voor vader die dochter (8) doodde

Steekwond in borst

Op 15 maart 2019 wordt het Maasstad ziekenhuis rond half tien ’s avonds opgeschrikt door een verschrikkelijke gebeurtenis. De politie vindt daar op één van de afdelingen van het ziekenhuis het lichaam van een 8-jarig meisje. Zij heeft een steekwond in de borst. Reanimatie mag helaas niet meer baten.

Niet lekker

De verdachte, een 42-jarige man uit Hoogvliet, en zijn dochter zijn eerder die middag door de moeder van het meisje afgezet bij het ziekenhuis omdat hij zich niet lekker voelt en naar de spoedeisende hulp wil. Later die dag heeft hij telefonisch contact met het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg. Omdat zij zich zorgen maken om het meisje, maken ze een afspraak met hem om elkaar in het ziekenhuis te treffen. Wanneer het CIT in het ziekenhuis aan komt, blijken verdachte en zijn dochter echter onvindbaar. Uiteindelijk krijgt een medewerker van het team de verdachte aan de telefoon. Omdat hij in dat gesprek verward overkomt en zich bedreigend uit belt het CIT de politie.

Vondst

Rond 21.45 uur komt verdachte zonder zijn dochter vanuit de afdeling radiologie de centrale hal van het ziekenhuis ingelopen. Daar verklaart hij aan de politie dat ze net een uur te laat zijn. Vervolgens wijst hij hen de weg en in een behandelkamer van de afdeling radiologie treft de politie inderdaad het lichaam van het meisje aan. De politie start direct met reanimeren, het meisje wordt nog overgebracht naar een operatiekamer, maar ze is al overleden.

Verklaring verdachte

In diverse verhoren verklaart de verdachte wisselend over de gebeurtenissen. Hij geeft toe dat hij zijn dochter om het leven heeft gebracht, maar wil niet vertellen hoe hij dat heeft gedaan. In latere verhoren verklaart hij dat hij haar om het leven heeft gebracht door haar te steken met een schaar. Die verklaring komt overeen met de verwonding van het meisje. Tijdens een ander verhoor vertelt de verdachte dat hij zijn dochter om het leven heeft gebracht omdat zij werd misbruikt en hij dat op deze manier wilde stoppen. Uit nader onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van misbruik. Op zitting geeft de verdachte aan dat hij zich niet kan herinneren wat er in die kamer is gebeurd.

Gevangenisstraf en TBS

Hoewel verdachte niet heeft willen meewerken aan onderzoek in het Pieter Baan Centrum is wel vast komen te staan dat hij ten tijde van de gebeurtenis last had van een persoonlijkheidsstoornis en een waanstoornis, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook geven deskundigen aan dat het risico op herhaling hoog is zonder behandeling.

'Einde gekomen aan het korte leven van Diya'

Gelet op deze adviezen en de ernst van het feit eiste de officier van justitie vandaag naast een gevangenisstraf ook TBS met dwangverpleging. De officier vandaag op zitting: 'Op 15 maart 2019 is een einde gekomen aan het korte leven van Diya: zij is slechts 8 jaar geworden. Zij is door geweld om het leven gebracht door haar eigen vader: de man die zij blind vertrouwde, de man wiens taak het was haar te beschermen en veiligheid te bieden. Maar hij heeft haar vertrouwen grof geschonden en haar het recht om te leven afgenomen.'

De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.