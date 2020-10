Automobilist negeert wegafsluiting A2 Boxtel, ramt pijlwagen en vlucht te voet

Een automobilist negeerde vrijdagavond omstreeks 23.00 uur een wegafzetting op de snelweg A2 nabij Boxtel. De weg was gedeeltelijk afgesloten in de richting van Eindhoven in verband met wegwerkzaamheden.