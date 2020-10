Voorbijganger treft enorme Python aan in sloot in Etten-Leur

Een alerte voorbijganger in Etten-Leur heeft dinsdag een wel heel opmerkelijke vondst gedaan. 'De man zag aan de Bremberg in de sloot naast de doorgaande weg een reusachtige Python van ongeveer 4 meter lang liggen', zo meldt de politie dinsdag op Facebook.

Slang uit de sloot gehaald

'Na telefonisch contact met onze meldkamer via 0900-8844 is er een surveillerende eenheid vanuit Politieteam Weerijs naar de Bremberg gestuurd en is de slang uit de sloot gehaald. Het dier leefde niet meer. De gemeente is uiteindelijk gekomen om de slang op te halen. Naar de herkomst van de slang wordt nog onderzoek gedaan. 'Hoe de slang op de genoemde locatie terecht is gekomen is voor ons nog onbekend. Heeft u meer informatie, dan vernemen wij dat uiteraard graag', aldus de politie.