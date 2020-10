Illegaal feest met 300 man op bouwterrein Hilversum, politie grijpt in

De politie in Hilversum heeft vannacht een illegaal feest beëindigd op het bouwterrein van de HOV-lijn nabij Anna’s Hoeve. 'Ruim 300 bezoekers uit het hele land die de covidmaatregelen negeerden. Onbegrijpelijk en onverantwoord', zo laat de politie zondag weten.

Berg afval

'Bovendien levensgevaarlijk om je in het donker op een bouwterrein én langs het spoor te begeven. Een berg afval bleef achter in de natuur en zal later vandaag moeten worden opgeruimd', aldus de politie.

Twee aanhoudingen

Twee personen werden aangehouden. Een DJ van het feest en een vrouw die een collega mishandelde. Zij gaf een agent een schop nadat zij gemaand werd te vertrekken. Tegen beide verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt.

Auto's en taxi's op parkeerterrein

Nadat het feest was beëindigd vertrokken de meeste bezoekers zonder problemen. Op de nabij gelegen parkeerplaatsen troffen we zo'n 100 voertuigen uit heel het land aan en een aantal taxi's uit Amsterdam. Een deel van de bezoekers kwam met het openbaar vervoer. Een enkeling hield zich nadien nog hinderlijk op in de omgeving.

'Zware tijden'

De politie geeft aan te snappen dat het voor iedereen zware tijden zijn. De coronacrisis duurt nu ruim een half jaar en de huidige cijfers van het RIVM zijn weinig bemoedigend. 'Nu is wél de tijd om vol te houden, voor elkaar, voor het zorgpersoneel, maar ook voor de horeca en evenementen die we nu zo missen', aldus de politie.