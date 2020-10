Man (22) beschoten na woordenwisseling Amsterdam-West

Maandagavond is een 22-jarige man slachtoffer geworden van een beschieting aan de Pieter Calandlaan. De man raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. 'De recherche doet onderzoek en is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie dinsdag.

Woordenwisseling

Omstreeks 17.00 uur kwam bij de politie een melding van een slachtoffer die met een schotwond in het ziekenhuis lag. Het slachtoffer zou rond 15.00 uur in een woordenwisseling zijn beland in de omgeving van Pieter Calandlaan. Kort na de woordenwisseling werd het slachtoffer beschoten, in de omgeving is een huls aangetroffen. Van de verdachten ontbreekt nog elk spoor. Het slachtoffer is na behandeling uit het ziekenhuis ontslagen.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar de aanleiding voor en de exacte toedracht van het schietincident en vraagt getuigen zich te melden.