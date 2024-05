Meerdere personen betrokken bij schietincident Heemskerk

Geschoten

De omgeving van de Beethovenstraat/Dr. Prinsengalerij werd uitgebreid afgezet voor sporenonderzoek. Op deze locatie werd één persoon aangetroffen met hoofdletsel, toegebracht door zijn belagers. Het mishandelde slachtoffer raakte om onduidelijke redenen in conflict met dit tweetal. Ook werd er op deze plek geschoten, maar door het schieten vielen er geen gewonden. Twee mannen gekleed in het zwart vluchtten vervolgens weg op een scooter.

Achtervolging door Heemskerk

Bij het slachtoffer waren twee jongens. Eén van de twee zette met zijn fatbike de achtervolging in op het vluchtende tweetal. Dit was geruime tijd niet bekend bij de politie. Deze jongen meldde zich later op de avond bij de politie. Tijdens de achtervolging werd het slachtoffer herhaaldelijk beschoten, onder andere in de omgeving van de Hoflaan/Beneluxlaan.

Vluchtscooter gevonden

De vermoedelijke vluchtscooter werd ook later op de avond in deze buurt gevonden. Tijdens de achtervolging raakte het slachtoffer gewond; de oorzaak hiervan is onbekend. De drie betrokken slachtoffers zijn 16, 17 en 27 jaar oud en afkomstig uit Heemskerk.

Sporenonderzoek

De politie voerde op meerdere locaties onderzoek uit. Zo werd de Hoflaan om 22.30 uur afgesloten voor sporenonderzoek, waar inderdaad sporen van een schietpartij werden aangetroffen. Ondanks een uitgebreide zoekactie, inclusief het inzetten van een politiehelikopter, werden de twee verdachten niet gevonden.