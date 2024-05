Fotograaf schiet prachtige plaatjes van Noorderlicht boven Nederland

Noorderlicht normaal alleen in het noorden te zien

Het is bijzonder dat wij in Nederland op dit moment het Noorderlicht of Poollicht ook kunnen waarnemen. Dat komt door een bijzonder type zonnestorm dat ervoor zorgt dat we het noorderlicht op veel zuidelijkere plaatsen kunnen zien dan normaal.

Noorderlicht en de zon

Het poollicht wordt veroorzaakt door de zonnewind. Deze zonnewind is vooral sterk bij uitbarstingen van plasmawolken op de zon, waarbij grote hoeveelheden elektrisch geladen deeltjes (ionen en elektronen) met snelheden van 300 tot 700 kilometer per seconde het heelal ingeslingerd worden. Dan wordt het poollicht ook beter zichtbaar tot extreem veel sterker.

Aardmagnetisch veld

Het aardmagnetisch veld zorgt ervoor dat de deeltjesstroom richting de aarde wordt aangetrokken. Het wordt in de richting van de Noord- en Zuidpool afgebogen en dringt daar met verhoogde snelheid de atmosfeer binnen. Hierdoor ontstaat respectievelijk het noorderlicht of het zuiderlicht.

Ook vannacht weer te zien

Net als afgelopen nacht is het noorderlicht ook aankomende nacht te zien. Het is in de afgelopen twintig jaar op dit moment het beste te zien. Je kunt vannacht het beste tussen 01.00 en 3.30 uur gaan kijken omdat het dan het meest donker is.

Fotograaf

De beelden die je bij dit artikel ziet zijn in de afgelopen nacht gemaakt door fotograaf Aneo Koning op het strand bij Renesse in Zeeland.