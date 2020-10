Wat moet je weten over raamdecoratie op maat

Raamdecoratie is in zoveel soorten, maten en kleuren verkrijgbaar dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. Dat begrijpen we en daarom zullen we je hier alles vertellen over duettes en rolgordijnen op maat. Zo kun je makkelijker je keuze maken omtrent raamdecoratie in je woon- of slaapkamer.

Wat zijn duettes en worden deze op maat gemaakt?

Duettes zie je bijna overal in de woonkamer tegenwoordig. Ze zien er luxe uit en hebben een dubbele werken. Het zijn in principe 2 lagen gevouwen stof, die de vorm van een honingraat geven. Je trekt de stof als het ware als een harmonica uit. Deze bijzondere structuur is niet alleen mooi, het heeft ook nog eens een belangrijke functie, namelijk isolatie. Doordat duettes vanbinnen een aluminium laag hebben, houd je extra zonlicht en lucht buiten. Zo blijft het lekker koel in je huis in de zomer en blijft de winterkou buiten! Maar hoe werkt dat nou, op maat gemaakt? Bij de winkel van jouw keuze komen ze langs om je maten op te meten. Zo weet je zeker dat jouw raamdecoratie perfect past in of op jouw kozijn, zoals jij wilt! Ga ze niet zelf op maat maken, dat is zonde. Je huis is je meest kostbare bezit, dus ga ook zuinig om met je interieur!

Wat zijn rolgordijnen en worden deze op maat gemaakt?

Rolgordijnen zijn ouderwets zul je denken, nee hoor, in tegendeel! Ze zijn tegenwoordig zelfs elektrisch verkrijgbaar! Met 1 druk op je telefoon gaan de rolgordijnen open of dicht naar jouw wens. Rolgordijnen zijn er in allerlei soorten en maten verkrijgbaar. Zelfs voor de meest moeilijk bereikbare ramen. Doordat een rolgordijn weinig ruimte inneemt zijn ze vrijwel overal te monteren. Rolgordijnen op maat knippen is niet meer van deze tijd. Ik bedoel, je investeert in goede raamdecoratie, dan ga je dat toch niet kapot knippen? Ga langs bij een woonwinkel in jouw buurt en laat de monteur de maten opmeten in jouw huis. Op die manier weet je zeker dat jij het juiste product in huis krijgt en precies op maat! Zelfs de montage wordt voor je gedaan.

Waar kan ik terecht voor raamdecoratie op maat?

Je goed laten adviseren is erg belangrijk. Ga voor een goed advies over raamdecoratie op maat naar een woonwinkel bij jou in de buurt. Maak die afspraak en doe inspiratie op met een bijpassend advies!