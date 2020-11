De feestdagen vieren in 2020 – Wat is mogelijk?

We zijn inmiddels in het laatste kwartaal van het jaar beland, en de feestdagen komen er weer aan. Door het virus dat Nederland en de wereld nog steeds in zijn greep houdt, zullen Sinterklaas en kerst er dit jaar ongetwijfeld anders uitzien. Waar we voorgaande jaren naar grote feesten en concerten gingen, moet het dit jaar toch allemaal iets bescheidener.

Digitaal evenementen beleven

Dit jaar zijn al vele evenementen afgeschaft, bijvoorbeeld het Eurovisie songfestival, Coachella en Holland zingt Hazes. Ook grote muziekevenementen kunnen niet meer doorgaan en moeten ons nu vermaken met een terugblik online van bijvoorbeeld de TMF awards of de MTV Awards Gelukkig kunnen we zulke evenementen voortaan wel digitaal beleven. DJ David Guetta, Rita Ora en ook het Concertgebouw in Amsterdam hebben al live digitale concerten gegeven. 2020 heeft van Nederlanders ontzettend veel aanpassingsvermogen gevraagd, en dat gaat niet altijd van een leien dakje. Dat is natuurlijk ook niet vreemd, want we houden allemaal wel van een feestje. Toch kunnen de feestdagen ook dit jaar zeker gevierd worden, het kost alleen iets meer creativiteit.

In andere jaren begonnen we ons rond deze tijd langzaam eens af te vragen wat we dit jaar met de kerstvakantie gaan doen. Vieren we het thuis of komt er familie op bezoek? Of gaan we toch liever twee weken op wintersport? Deze vragen zijn er dit jaar niet bij. Kerst met grote families, de intocht van Sinterklaas en evenementen met veel mensen zullen hoogstwaarschijnlijk niet mogelijk zijn. Gelukkig is er kleinschalig tijdens de feestdagen wel van alles mogelijk. Het ziet er dan alleen iets anders uit.

Creatief omgaan met de feestdagen

Als wij een inschatting mogen maken van de feestdagen, dan zal deze tijd vooral gezellig worden doorgebracht met naaste familie. Haal die bordspelletjes en kookboeken er maar bij, want onbezorgd naar bars of restaurants gaan tijdens de feestdagen is er waarschijnlijk niet bij. Voor een feestgevoel moeten we dit jaar zelf aan de bak. Dat wordt dus lekker thuis koekjes bakken en een 5-gangen maaltijd in elkaar flansen. Gelukkig heeft in 2020 bijna iedereen er wel een paar nieuwe hobby’s bij, dus dat gaat vast lukken.

In het licht van de feestdagen zetten we graag wat leuke ideeën binnenshuis op een rijtje wat nog wél kan.

• Organiseer een spelletjesavond

Tijdens deze koude wintermaanden ben je misschien geneigd om op de bank te kruipen en de tijd door te komen met gamen. Voor de kerst spirit is het alleen erg gezellig om met je familie aan tafel te gaan voor een spelletjesavond. Kies bij voorkeur voor een spel dat écht je aandacht vraagt, zoals bijvoorbeeld Clue. Niet alleen heb je dan een supergezellige tijd, het is ook echt opletten geblazen. Een potje Monopolie of Uno is natuurlijk ook hartstikke prima.

• Leer om brood te bakken

Feestdagen zoals kerst en Sinterklaas vragen om versgebakken broodjes, toch? Gebruik daarom dit jaar eens om er een nieuwe skill bij te leren zoals brood bakken. Niet alleen lekker voor jezelf, maar het is ook een erg attent cadeautje om aan je buren te geven. Waag je bak skills ook eens aan kerstkoekjes of een stol. Als je kinderen hebt, zorgt koekjes bakken ook meteen een paar uur vermaak.

• Vier Sinterklaas en kerst digitaal

Misschien is het dit jaar niet mogelijk om uitgebreid Sinterklaas of kerst te vieren met vrienden. Dat betekent natuurlijk niet dat je dit jaar de cadeautjes moet overslaan! Het tegenovergestelde. Organiseer een digitale kerst of Sinterklaas door lootjes te trekken en een cadeautje en gedicht bij ze thuis af te leveren. Vervolgens mag iedereen zijn of haar cadeautjes openmaken op een Zoom call. Pepernoten en een drankje erbij, en het is net alsof jullie allemaal bij elkaar in de huiskamer zitten.

Pittige winter tegemoet?

Hoewel er genoeg alternatieve manieren zijn om de feestdagen door te komen, is het duidelijk dat 2020 van iedereen veel heeft gevergd. Zowel qua aanpassingsvermogen als mentale balans zitten de meeste mensen er best doorheen. In het Engels verwijzen ze niks voor niks naar dit jaar als ‘unprecendented times’, ofwel ‘ongekende tijden'. Ook in Nederland ervaren we deze realiteit, want de nieuwe 1.5 meter samenleving is voor niemand makkelijk.

Terwijl we in juni nog het gevoel hadden dat alles weer normaal was, zien we nu toch een pittige winter tegemoet. Als we de virologen mogen geloven moeten we de komende maanden extra goed oppassen. We kunnen allemaal ons steentje bijdragen door ons aan de regels te houden en voorzichtig te zijn.

Ook met een positieve mindset komen we een heel eind, en maken we de feestdagen toch een mooie tijd. Laat je creativiteit erop los, maar houd je vooral aan de regels.