Ontsnapte chimpansees DierenPark Amersfoort doodgeschoten

Dinsdagochtend zijn er rond 10.30 uur twee chimpansees uit hun verblijf ontsnapt in DierenPark Amersfoort. 'Om een verdere escalatie te voorkomen, zijn deze twee mannelijke chimpansees doodgeschoten. Wij betreuren deze gebeurtenis enorm. De situatie was snel onder controle en er zijn geen bezoekers of medewerkers gewond geraakt', zo laat DierenPark Amersfoort dinsdagmiddag weten.

'Menselijke fout'

De eerste conclusies van het dierenpark zijn dat het gaat om een menselijke fout rondom het sluiten van de verblijven, waardoor er twee apen uit het verblijf wisten te komen. De komende dagen wordt er nader onderzoek gedaan naar de oorzaak. 'Op dit moment hebben we wel geconstateerd dat er geen technische mankementen zijn aan het verblijf', aldus het dierenpark.

Protocol 'Dier Ontsnapt' in gang gezet

De twee chimpansees zijn vrijwel direct na de ontsnapping door dierverzorgers achter de schermen gezien. Vanaf dat moment is het protocol ‘Dier Ontsnapt’ in gang gezet. Dit betekent onder andere dat bezoekers en medewerkers in veiligheid worden gebracht en dat het ontsnapte dier wordt opgespoord.

Mogelijk gevaarlijke situatie

De twee mannelijke chimpansees vertoonden imponerend gedrag, wat voor een gevaarlijke situatie kon zorgen en daarom is er op dat moment de beslissing gemaakt om de chimpansees dood te schieten.

'Zwarte dag'

'Het is een zwarte dag voor DierenPark Amersfoort. Wij betreuren deze situatie dan ook enorm. De twee chimpansees, Mike en Karibuna, maken al zeer lange tijd deel uit van de chimpanseegroep in ons park. Voor onze medewerkers en bezoekers bieden wij slachtofferhulp', aldus het dierenpark dat bezoekers vraagt, die op het moment van de gebeurtenis in het park waren, zich bij het park te melden.