Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,82 jaar in 2026

De levensverwachting van 20,82 jaar in 2026 is in de nieuwste prognose vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019 (20,86 jaar). Dit is een verschil van twee weken. De prognose beschrijft de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar kent ook onzekerheden. Meer hierover staat in de laatste alinea.

AOW-wet gebruikt CBS-prognose

De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW, art. 7a). Aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen in 2026 stelt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de AOW-leeftijd voor 2026 vast. Volgens de AOW-wet gaat de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. Voor de jaren daarna wordt de verhoging van de AOW-leeftijd bepaald aan de hand van de prognose van de levensverwachting. Op 8 juli 2020 hebben minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën hiervoor het wetsvoorstel Verandering koppeling AOW-leeftijd aan de Tweede Kamer aangeboden.

Levensverwachting neemt toe

De levensverwachting van 65-jarigen neemt sinds 1950 toe. Destijds leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar, in 2019 was dat 20,1 jaar. In 2026 zal dat volgens de huidige prognose 0,7 jaar langer zijn. De toename van de levensverwachting verloopt niet gelijkmatig over de jaren. Er zijn perioden waarin de trend versnelt of juist stagneert. In Nederland, maar ook in andere West-Europese landen, nam de levensverwachting tussen 2012 en 2018 minder snel toe. In 2019 is de levensverwachting in Nederland weer wat meer toegenomen.