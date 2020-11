Viaduct N34 knooppunt Emmen-West geplaatst

De eerste grote mijlpaal voor het knooppunt bij Emmen-West is zaterdagochtend behaald met het succesvol plaatsen van een compleet viaduct over de N391 waarmee de N34 wordt verdubbeld met 2 rijstroken per rijrichting. Rond 09.45 uur lag het viaduct op zijn plek.