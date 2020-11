Man (34) uit Rijswijk aangehouden in vermissingzaak Sumanta Bansi

Laatste levensteken

'Het laatste levensteken van de Hoornse dateert van 18 februari 2018'. In november 2018 werd de in Suriname geboren vrouw bij de politie opgegeven als vermist. Het onderzoeksteam stelde vrij snel vast dat de destijds 22-jarige vrouw meer dan vermoedelijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf en hoogstwaarschijnlijk niet meer in leven is', aldus de politie.

Lichaam nog niet gevonden

Haar lichaam is echter nog altijd niet gevonden ondanks meerdere zoekacties op verschillende locaties in het Robbenoordbos en in het water langs de Afsluitdijk. De recherche doet onderzoek naar de rol die 34-jarige verdachte mogelijk heeft gespeeld in deze zaak.

Beloning 15.000,- euro

Sinds zondag 18 februari 2018 wordt de 23-jarige Sumanta Bansi uit Hoorn vermist. De Surinaams-Hindoestaanse Sumanta is voor het laatst gezien op haar verblijfadres in Hoorn waar zij sinds 2016 verbleef voor haar studie in Amsterdam. Ook werkte zij bij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De politie onderzoekt haar vermissing en de Hoofd Officier van Justitie heeft een beloning van 15.000,- euro uitgeloofd voor de tip die leidt naar de vermiste Sumanta.