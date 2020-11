Corona of niet, we gaan er gewoon weer lekker op uit met het mooie weer

Het was vandaag wederom druk in natuurgebieden, bos of op de stranden.

Het was dan ook een prachtige zonnige dag en daarom trokken er opnieuw veel mensen een dagje op uit. Of het nu was in de natuur of het strand, overal was het druk met het komen en gaan van mensen. Op het strand van Langervelderslag was het eveneens druk. De gemeente Noordwijk riep dagjesmensen dan ook op om niet meer naar het strand te komen. Onze verslaggever viel het wel op dat mensen de anderhalve meter goed naleefden.