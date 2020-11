Vrouw gooit kokend water naar agent

Op donderdagavond hield de politie een 55-jarige vrouw uit Den Helder aan nadat zij kokend water naar een politieman had gegooid. De betrokken politieman liep geen letsel op.

Omstreeks 18.00 uur kreeg de politie melding van vernieling van een deur in een flatgebouw aan de Kanaalweg in Den Helder. De deur zou zijn beschadigd door een buurvrouw.

Om de verdachte aan te kunnen houden, klopte de politieman op de deur en maakte zichzelf bekend. Aanvankelijk werd er niet gereageerd, maar plotseling ging de voordeur open en stond de verdachte in de deuropening met een waterkoker met gloeiend heet water. De vrouw gooide het water richting het gezicht van de politieman. Deze kon nog net op tijd wegspringen, waarbij hij zich aan de trapleuning moest vastgrijpen om te voorkomen dat hij naar beneden zou vallen. Het meeste water kwam op de grond terecht, maar kwam ook gedeeltelijk op de kleding van de politieman. Doordat hij motorkleding droeg, liep hij geen letsel op.

De politieman kreeg assistentie van collega’s en de vrouw kon even later in haar woning worden aangehouden.

De politie stelt een nader onderzoek in.