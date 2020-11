Schijndelsedijk (N618) bij Boxtel afgesloten na ernstig verkeersongeval

Gewond

De bestuurder raakte gewond en is door de brandweer uit het voertuig gehaald en na de eerste controle op locatie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeval.

Ravage

De weg tussen Boxtel en Schijndel is geruime tijd afgesloten geweest. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig geborgen. Beide voorwielen en het motorblok waren door de klap losgekomen en moesten apart getakeld worden. Brandweerlieden veegden de rijbaan schoon terwijl de wegbeheerder, provincie Noord-Brabant de boom inspecteerde. Door de harde klap was de boom op hoogte gebarsten. De boom zal later grondig geïnspecteerd worden en indien nodig worden omgezaagd.

Onderzoek

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend, wel is het voertuig vermoedelijk eerst rechts van de weg geraakt en vervolgens links volledig van de weg geraakt. Hij nam hierbij enkele verkeersborden en een houten geleiderail mee. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend.