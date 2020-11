Aanhouding na geweldsvideo

Enkele weken geleden werd de politie door diverse meldingen met de video geconfronteerd. Ook op sociale media en op diverse nieuwskanalen was er aandacht voor de video. Er werd direct een onderzoek gestart.

Verder onderzoek

Inmiddels is duidelijk dat de video vermoedelijk in Schijndel is opgenomen. De recherche in Noord- en Oost-Gelderland doet verder onderzoek naar de zaak. De verdachte wordt gehoord en zal donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.