Vondst van grote partij vuurwerk in garagebox in Tilburg Noord

Tijdens een bestuurlijke controle van de gemeente in samenwerking met de politie is dinsdagavond 1 december 2020 in een garagebox aan de Sibeliusstraat circa 200 kilo vuurwerk aangetroffen.

Het ging onder meer om 264 cobra’s, 80 shells en zes grote flowerbeds. In een woning in dezelfde straat lag nog circa 50 kilo vuurwerk. Tegen de verdachte, een 23-jarige Tilburger, wordt proces-verbaal opgemaakt. Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige opslag gebracht.