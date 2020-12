Dertien jaar cel geëist na brute verkrachtingen

Een veilige plek bleek helaas niet zo veilig. In februari en maart van dit jaar werden in Eindhoven twee vrouwen van 63 en 67 met veel geweld in hun eigen woning verkracht. De politie pakte na de tweede verkrachting een verdachte op. De 21-jarige man uit Sierra Leone stond vandaag voor de rechter. De slachtoffers kampen nog altijd met grote angsten: “In gedachte zie ik hem nog regelmatig als ik door het raam kijk, vooral op vrijdag.”

Een vrouw is op vrijdag 21 februari 2020 aan het werk in haar tuin in Eindhoven. Plotseling staat er een man bij haar. Hij is vriendelijk en biedt aan om te helpen in de tuin. Wanneer ze daarna nog wat drinken in de woning, gaat het helemaal mis. Hij pakt de bewoonster bij haar keel, probeert haar te kussen en grijpt onder haar kleding haar borsten. De vrouw wordt naar de keuken gesleept en steeds harder in haar keel geknepen. Ze hapt naar adem en er volgt een worsteling. Terwijl het slachtoffer hem smeekt om haar niet te doden, schreeuwt hij dat de vrouw zal sterven. Dan laat hij los en zegt: “Het is een grapje, het is niet serieus.” De vrouw gaat zitten en huilt. De man zegt na een tijdje weg te gaan, maar nadat de vrouw een kus weigert, wordt de man opnieuw zeer gewelddadig. De vrouw is doodsbang en heeft geen schijn van kans wanneer de man haar vervolgens meerdere keren verkracht. Ze wordt uiteindelijk opgesloten in haar eigen toilet. De verdachte barricadeert de deur en gaat ervandoor met de telefoon van de vrouw. Anderhalf tot twee uur later wordt ze bevrijd door haar buurvrouw.

Tweede verkrachting

Op vrijdag 6 maart 2020 volgt er een nieuwe verkrachting door dezelfde man. Hij heeft al langer contact met een vrouw uit Eindhoven, bij wie hij al een paar keer thuis is geweest. Ook op die bewuste vrijdag. Die avond wil de man niet vertrekken, maar blijven slapen. De vrouw ziet dat niet zitten en dan slaat ook hier de sfeer volledig om. De vrouw wordt geslagen en de verdachte trekt de trui van de bewoonster strak om haar hals. De vrouw denkt dat ze dood gaat als ze bijna stikt. De veel sterkere man brengt haar met een arm naar de grond en pakt een groot mes van 50 centimeter uit de lade. Terwijl hij de vrouw wurgt, zegt hij: “I will kill you.” Wanneer zijn slachtoffer weerloos op de grond ligt, gaat hij op haar zitten. Met het mes snijdt hij haar kleding kapot. De vrouw wordt met geweld verkracht. Als uiteindelijk de politie is gewaarschuwd, is de verdachte er al vandoor. Agenten vinden de vrouw compleet overstuur in haar huis.

Aanhouding

Onder meer dankzij een duidelijk signalement en telefoongegevens, weet de politie de verdachte op te sporen en veel bewijs in de twee zaken te verzamelen. Onder meer werd een vingerafdruk gematcht met een vingerafdruk uit een centrale database met vingerafdrukken van vreemdelingen. De verdachte houdt tijdens verhoren en ook vandaag op zitting vol dat er sprake was van vrijwillige seks. Onder meer op basis van sporen, maar ook door de verwondingen van de slachtoffers, hebben het Openbaar Ministerie (OM) en de slachtoffers een hele andere lezing van de feiten.

Zeer ernstig

En die feiten zijn zeer ernstig, onderstreepte de officier van justitie tijdens de zitting: “We hebben van de slachtoffers gehoord wat een ellende de verdachte heeft toegebracht aan beide slachtoffers. Ik neem het hem zeer kwalijk dat hij beide slachtoffers in hun eigen woning, daar waar je veilig zou moeten zijn, heeft aangevallen, gewurgd en verkracht. Ik neem het hem ook zeer kwalijk dat de seks onbeschermd was, dat beide slachtoffers al een behoorlijke leeftijd hadden en dat hij de vriendelijkheid van beide dames zo heeft misbruikt voor zijn eigen lusten. De feiten waren ook bijzonder bedreigend, gewelddadig en vernederend. Het hield maar niet op.”

Jarenlange celstraf

De man wordt twee maal een poging tot doodslag verweten, een tweetal verkrachtingen en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Er zijn wat het OM betreft geen enkele strafverminderende omstandigheden om rekening mee te houden. Hoewel de man een traumatisch verleden heeft en zich manipulatief en emotieloos gedraagt, hebben deskundigen hebben geen stoornis bij de man kunnen vaststellen. De man wordt daarom volledig toerekeningsvatbaar geacht: “Ik vind dus alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend en eis dan ook dertien jaar cel tegen deze man”, zo besloot de officier haar requisitoir.



Uitspraak in de zaak is over twee weken.