Staat moet meer informatie geven over mondkapjes op middelbare scholen

De rechtbank in Den Haag heeft maandag de vorderingen van Stichting Protect Everybody tegen de Staat deels afgewezen. 'Over één onderwerp, het dragen van mondkapjes op middelbare scholen, moet de Staat nadere informatie verstrekken. Na ontvangst van die informatie zal de voorzieningenrechter hierover oordelen', zo meldt de rechtbank maandag.

Indammen coronavirus

De eisers in deze zaak zijn enkele ouders van leerplichtige kinderen en een stichting die zich inzet voor het indammen van het coronavirus. Zij vinden dat de Staat er ten onrechte van uit gaat dat kinderen onder de 18 jaar een kleine rol spelen in de verspreiding van het virus. Eisers willen dat de Staat informatie hierover verwijdert en het testadvies voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar verandert. Ook vorderen zij een bevel aan de Staat om leerplichtambtenaren op te roepen de leerplicht voorlopig niet te handhaven. Deze vorderingen worden afgewezen.

Nadere informatie

Daarnaast willen eisers dat de Staat de maatregelen in het voortgezet onderwijs in overeenstemming brengt met de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze vordering wordt afgewezen voor zover het gaat om het houden van ten minste een meter afstand. De Staat heeft gedegen onderbouwd waarom hij op dit punt van de WHO-richtlijn is afgeweken.

WHO

De voorzieningenrechter vraagt de Staat nadere informatie te geven over het dragen van een mondkapje op middelbare scholen. De nu aangedragen redenen van de Staat om de richtlijnen van de WHO op dit punt niet te volgen, overtuigen niet. De voorzieningenrechter geeft partijen ook in overweging hierover in gesprek te gaan.