Zes verdachten aangehouden na reeks incidenten

Afgelopen week heeft de politie zes Haarlemmers aangehouden na een reeks van incidenten in Haarlem, die plaatsvonden sinds maart dit jaar. De verdachten zijn jongemannen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar oud. In totaal zijn zij aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij twaalf zaken. Allen worden ze verdacht van openlijke geweldpleging en op individueel niveau van andere strafbare feiten. Ze zijn voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en allemaal in bewaring gesteld.

In de periode van maart tot en met oktober 2020 werden in en rond de binnenstad van Haarlem diverse strafbare feiten gepleegd door een groep jongemannen. Zij veroorzaakten met hun gedrag veel overlast voor buurtbewoners en vielen voorbijgangers lastig. De groep maakte zich in toenemende mate schuldig aan onder andere openlijke geweldpleging, bedreiging, vernieling, belediging en diefstal.

Zo kwamen de aangehouden jongemannen in beeld bij een bedreiging en mishandeling in een snackbar aan de Lange Veerstraat op 11 oktober rond 00:20 uur. Hier werd een 20-jarig slachtoffer geslagen nadat hij had geweigerd voor de groep te betalen en werd de snackbareigenaar bedreigd. Een half uur eerder had mogelijk dezelfde groep buiten een snackbar aan de Kruisstraat al een klant zwaar mishandeld. Het 19-jarige slachtoffer wilde kort daarvoor eveneens niet betalen voor hun aankopen.

Ook worden twee van de mannen verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van een 51-jarige man uit Haarlem op 13 oktober rond 02:15 uur op de Kruisweg in Haarlem.