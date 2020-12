Zwaargewonde door vuurwerk explosie

In het Drentse Tiendeveen is maandagmorgen een man zwaargewond geraakt toen een zwaar stuk vuurwerk ontplofte.

Brandweer, politie, een ambulance en de traumahelikopter werden in gezet om het slachtoffer in zijn woning aan de Oostermaat te helpen. Volgens Omroep Drenthe is het slachtoffer onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis gebracht.

Het is onduidelijk hoe het vuurwerk heeft kunnen ontploffen