PostcodeKanjer van 54,9 miljoen is in Zuid-Holland gevallen

17 deelnemers winnen ieder minimaal 1 miljoen euro

In de winnende postcode spelen 17 deelnemers mee met in totaal 26 loten. Zij winnen ieder minimaal 1 miljoen euro. Om te voorkomen dat mensen bijeenkomen om de PostcodeKanjer met elkaar te vieren, stelt de loterij dit jaar de winnaars op een persoonlijke manier op de hoogte van de winst. Het prijzengeld wordt binnen twee weken uitbetaald.

Geen feestelijke activiteiten vanwege corona

1 januari verloopt voor de Postcode Loterij dit jaar anders dan eerdere jaren. Gezondheid staat voorop. Om ieder risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, heeft de organisatie besloten af te zien van feestelijke activiteiten rondom de verdeling van de prijs en de winnende postcode van de PostcodeKanjer niet bekend te maken op 1 januari. Want feest of niet, na de bekendmaking leert de ervaring dat er veel mensen en media op de winnende straat en buurt afkomen op nieuwjaarsdag.

Wijk in de prijzen

Om toch zoveel mogelijk duidelijkheid te geven en met behoud van ieders veiligheid, is zojuist bekendgemaakt dat de winnende postcode van de PostcodeKanjer is gevallen in Zuid-Holland. Naast 17 winnaars in de winnende postcode vallen ook deelnemers in de wijk in de prijzen. Liefst 4796 loten verdelen met elkaar de andere helft van de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen euro. Dat betekent, dat deelnemers die meespelen met de winnende wijkcode per lot met het maximaal aantal Kanjerpunten 6.100 euro winnen, als zij met alle 14 trekkingen in 2020 hebben meegespeeld.

Meer prijzen in Zuid-Holland

Ondanks het uitstellen van de bekendmaking van de winnende postcode van de PostcodeKanjer was het voor veel PostcodeLoterij-deelnemers een onvergetelijke dag. Zij vielen in de prijzen van een van de SuperPostcodePrijzen van 1 miljoen euro die op nieuwjaarsdag bekend werden. Eerder vandaag maakte Gaston Starreveld bekend dat ook een Rotterdamse postcode een SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro mocht verdelen.

Een volledig overzicht van alle winnende postcodes, waarin honderdduizenden prijzen vielen, staat vanaf 2 januari, 08.00 uur op postcodeloterij.nl.