Vannacht kans op zware windstoten langs de kust

Komende nacht wordt het zeer onstuimig. Er trekken buien over het land en de wind neemt toe in kracht. Landinwaarts is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. In de kustgebieden kan de wind uithalen naar ruim 90 km/uur en staat een harde tot stormachtige wind (windkracht 7 tot 8). Het noordwestelijk kustgebied krijgt de meeste wind. Het kan tijdelijk stormen met zeer zware windstoten tot 110 km/uur. Dit meldt Weeronline.

Het onstuimige weer wordt veroorzaakt door een storm die de naam Christoph heeft gekregen en in het Verenigd Koninkrijk al voor flink wat regen zorgde. Tijdens het tweede deel van de nacht is het zeer onstuimig en trekken pittige buien over het land waarbij het soms met bakken uit de lucht komt.

Mogelijk komt het in het noordwestelijk kustgebied tot de eerste officiële storm van 2021. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op 9 Bft. Een storm die bijvoorbeeld van 0:30 tot 1:30 uur gemiddeld op 9 Bft. uitkomt, maar niet van 0:00-1:00 uur telt niet als officiële storm. Wel wordt dan gesproken over tijdelijke storm of stormkracht. Van een officiële zware storm is sprake als het gemiddeld over een heel uurvak met 10 Bft. waait. Anders wordt gesproken van tijdelijke zware storm.

Stormachtige start van donderdag

Donderdagochtend vroeg is het eerst nog flink onstuimig en in het hele land is de wind duidelijk aanwezig. In het binnenland is kans op zware windstoten van 70-90 km/uur. In het noordwestelijk kustgebied staat nog een stormachtige wind met daarbij windstoten van 90 km/uur of meer. Gedurende de ochtend gaat het landinwaarts geleidelijk minder hard waaien. De zware windstoten verdwijnen, maar de wind blijft nog flink doorblazen en is matig tot (vrij) krachtig. Aan zee blijft het een groot deel van de dag hard waaien (windkracht 7), met soms nog een stormachtige wind in het noordwesten.

Verspreid over het land komen buien voor, maar er zijn ook droge perioden waarbij de zon de ruimte krijgt om te schijnen. De temperatuur komt uit op 7-9 graden.

In de avond en nacht neemt de wind verder af in kracht. De zware windstoten zijn dan overal verdwenen. Regionaal valt de wind zelfs helemaal weg. Er trekt een regengebied over het zuiden, midden en oosten en daarbij is het behoorlijk nat.