Geen straf wel tbs voor doodsteken met mes in rug toevallige passant

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een 26-jarige man, die in april 2020 een toevallige passant doodstak die onderweg was naar zijn werk, een terbeschikkingstelling (tbs) met verpleging opgelegd. Dit meldt de rechtbank vrijdag.

Psychose

'Deze daad kan de verdachte echter niet worden aangerekend omdat hij in een psychose verkeerde en dus volledig ontoerekeningsvatbaar was', aldus de rechtbank.

Verwarde 26-jarige verdachte op station Oss aangehouden

In de vroege ochtend van 19 april jl. werd een zwaargewonde 18-jarige jongen aangetroffen langs de weg in Oss. Hij was vanuit zijn woonplaats Heesch onderweg naar zijn werk in de ouderenzorg in Oss. De jongen overleed kort daarop aan een steekwond in zijn rug. Niet veel later trof de politie op het station in Oss de verwarde 26-jarige man aan. Al snel werd een link gelegd tussen het incident en de verdachte. Hij verklaarde zich niet alles meer van die ochtend te kunnen herinneren, maar hij zou niemand hebben doodgestoken.

'Bang voor insecten'

Uit de bewijzen blijkt iets anders, oordeelt de rechtbank. De verdachte is die ochtend bij zijn woning op de fiets gestapt. Hij was op dat moment bang voor insecten of onzichtbare dingen die hem wilden doden en moest daarom naar eigen zeggen zijn huis verlaten. De verdachte zette zijn fiets bij een tankstation neer en liep in de omgeving enige tijd op en neer over een fietspad.

Mes in rug gestoken

Op enig moment kwam daar de 18-jarige jongen aangefietst. De verdachte rende naar hem toe en stak hem vervolgens met een mes in de rug. Bij zijn aanhouding had de verdachte een mes in bezit. Uit DNA-onderzoek blijkt dat het slachtoffer daarmee is gestoken. De rechtbank houdt de verdachte dan ook verantwoordelijk voor de fatale steekpartij.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

De verdachte kwam in mei 2018 vanuit Soedan naar Nederland en vroeg hier asiel aan vanwege meerdere ernstige gebeurtenissen in zijn thuisland. Een psychiater en een psycholoog die de verdachte onderzochten, stellen dat er sprake is van een posttraumatische stressstoornis en een paranoïde psychose die waarschijnlijk voortkomen uit dat verleden. De verdachte was er tijdens het voorval van overtuigd dat het slachtoffer hem wilde vermoorden. Hij stak het slachtoffer om hem uit te schakelen. Net als de deskundigen en de officier van justitie beschouwt de rechtbank de verdachte om die reden als volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij is dan ook niet strafbaar en wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

Schadevergoeding van 40.000,- voor nabestaanden

De rechtbank legt wel tbs met verpleging op. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verdachte geen andere slachtoffers kan maken. Zonder langdurige en intensieve behandeling van zijn problematiek is er namelijk een grote kans op herhaling. Verder moet de verdachte schadevergoedingen betalen aan de nabestaanden van in totaal zo’n 40.000 euro.