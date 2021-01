Rellen vragen 'uiterste' van politie, meerdere politiemensen gewond

Afgelopen maandagavond was het op een aantal plaatsen in Nederland opnieuw onrustig door rellen. ‘Bij de inzet vanwege de onrust in verschillende delen van het land wordt van de politie het uiterste gevraagd, zei Nationaal Commandant Willem Woelders maandagavond in het tv-programma Nieuwsuur. ‘Helaas zien we ongeveer hetzelfde beeld als we in het weekeinde ook zagen.’

Meerdere politiemensen gewond geraakt

Op meerdere plaatsen kwam het tot hevige rellen en werd de mobiele eenheid (ME) ingezet, ondersteund door waterwerpers, beredenen en helikopters. Tot een uur of half acht maandagavond was het nog relatief rustig, waarbij in een aantal steden wel meerdere jongeren op straat waren. Daarna ontstonden rellen, waarbij op verschillende plaatsen auto’s in brand werden gestoken, ruiten werden ingegooid en in onder meer Rotterdam en Den Bosch winkels werden geplunderd. Relschoppers gooiden met stenen, vuurwerk en molotovcocktails naar de politie. Meerdere politiemensen zijn gewond geraakt.

Extra inzet

De politie heeft in verschillende plaatsen extra ME uit andere delen van het land ingezet. Ook is op diverse locaties ondersteuning door de Mobiele Eenheid van de Koninklijke Marechaussee aangevraagd. In onder meer Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Nijmegen, Geleen, Zwolle, Helmond, Amersfoort, Gouda en Den Bosch waren ongeregeldheden. In verschillende plaatsen is een noodbevel afgekondigd.

Aanhoudingen

De politie heeft maandagavond in totaal 184 verdachten gearresteerd en in het hele land meer dan 1700 verbalen uitgeschreven, vooral voor overtreding van de avondklok. De politie verwacht de komende tijd nog meer aanhoudingen te verrichten van mensen die worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. ‘Die gaan het strafrechtelijke circuit in. De officier van justitie beslist wie voor de rechter komt en wat bijvoorbeeld in het snelrecht of een andere procedure komt’, zei Woelders.

Aanhoudingen voorafgaand aan de rellen

De politie heeft maandag overdag al relschoppers opgespoord en aangehouden die ervan worden verdacht dat ze het afgelopen weekeinde strafbare feiten hebben gepleegd tijdens ongeregeldheden in onder meer Eindhoven en Amsterdam. In verschillende eenheden zijn maandag overdag ook al tientallen mensen aangehouden die via social media opriepen om onrust te stoken. Zij zijn aangehouden op verdenking van opruiing.

Opruiers en relschoppers worden opgespoord

Woelders benadrukt dat de politie ook de komende dagen nog mensen opspoort die ervan worden verdacht dat zij zich tijdens rellen schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Ook blijft de politie social media in de gaten houden en mensen opsporen die anderen aanzetten tot rellen. ‘In de eenheden is op grote schaal, vanwege de problemen de afgelopen dagen, gestart met diverse opsporingsteams waarbij ook de komende week nog verdachten opgehaald gaan worden. We hopen er op die manier de angel uit te halen.’

Hanteerbaar

Rond middernacht werd het in de meeste plaatsen rustiger. Voor de politie is het belangrijk dat burgemeesters de komende dagen goed bekijken waar en wanneer demonstraties kunnen worden toegestaan. De politie pleit niet voor een verbod. Woelders: ‘Demonstreren is een grondrecht. Mensen moeten het ook in deze situatie kunnen aangeven als ze het ergens niet mee eens zijn. Hierbij kunnen we de burgemeester op basis van de grondwet adviseren over de groepsgrootte en de plaats en tijd waarop men kan demonstreren. Dit kan het voor ons meer hanteerbaar maken. De burgemeesters gaan hierover.’