Zuid-Afrikaanse variant aangetroffen in Gorinchem

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is opgedoken in Gorinchem. De variant werd ondekt bij een onderzoek rond een fysiotherapiepraktijk.

Bij een uitbraak onder personeel en patiënten van een praktijk voor fysiotherapie in Gorinchem zijn tot op heden achttien personen positief getest op het coronavirus. Nadat zij klachten kregen en zich lieten testen, is bij hen een testmonster afgenomen. De GGD ZHZ is direct gestart met bron- en contactonderzoek.

Aangezien er een link bestaat met Zuid-Afrika is er verder onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus. Tot op heden is bij enkele monsters de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus aangetroffen.

De GGD ZHZ start per direct een uitgebreid en gericht onderzoek rond de praktijk voor fysiotherapie, om de verspreiding van deze variant van het virus in kaart te brengen.

Het is voor het eerst in Nederland dat er sprake is van een uitbraak met deze variant. De GGD doet vaker onderzoek bij een uitbraak. Het bron- en contactonderzoek, wordt, op verzoek van het RIVM, verder geïntensiveerd. Alle betrokkenen worden individueel geinformeerd.

De praktijk is momenteel gesloten. Alle patiënten en medewerkers van de praktijk worden geïnformeerd.

Zuid-Afrikaanse coronavariant

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus (SARS -CoV -2) is een van de vele varianten van het virus. Virussen veranderen voortdurend, maar meestal zonder grote gevolgen. Over de Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog veel onduidelijk. Deze lijkt, net als de Britse variant, besmettelijker te zijn. Er is tot nu toe ook geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan bij de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt.

Maatregelen opvolgen van belang, ongeacht variant

Van virussen is bekend dat ze vaak veranderen. Om verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk om je goed aan de basishygiënemaatregelen te houden, afstand te houden, je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten, en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen. Deze basisregels zijn uiterst belangrijk in de bestrijding van nieuwe varianten van het virus, dus ook van deze variant.