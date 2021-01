Illegaal feest door politie beëindigd, feestgangers bekeurd en vrouw aangehouden

In Terneuzen hebben politiemensen in de nacht van vrijdag op zaterdag kort na middernacht in een bedrijfspand in de Axelsestraat een illegaal feest beëindigd en de feestgangers beboet. 'Ook hielden ze één van de feestgangers, een 27-jarige vrouw uit Terneuzen, aan op verdenking van overtreding van de avondklok en verzet', zo meldt de politie zaterdag.

Licht gedoofd bij zien politie

Even na middernacht bleek dat er een feest gaande was in een pand in de Axelsestraat. Politiemensen zagen een aantal mensen op een binnenplaats staan. Die probeerden bij het zien van de politie nog naar binnen te gaan, de deuren te sluiten en de lichten te doven, maar dat was tevergeefs. Politiemensen namen een kijkje in het pand en troffen daar overduidelijk een feest aan, met zo’n 25 à 30 feestgangers.

Proces-verbaal

Alle feestgangers hebben een proces-verbaal gekregen voor het overtreden van de coronamaatregelen. De politie is nog bezig met het verwerken van alle gegevens. Op dit moment is bekend dat het feest in ieder geval bezocht werd door 9 vrouwen, in de leeftijd van 18 tot 27 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen (2), Westdorpe, Biervliet, Axel, Sint Jansteen, Zwijndrecht, Dordrecht en Rotterdam en door 14 mannen, in leeftijd variërend van 21 tot 39 jaar oud en afkomstig uit Terneuzen (9), Capelle aan den IJssel (2), Zoetermeer, Waddinxveen en Rotterdam.

Schoppende vrouw wil niet naar huis

Na het beëindigen van het feest moesten de feestgangers vertrekken. Een 27-jarige vrouw uit Terneuzen weigerde dit. Nadat ze meerdere keren gevorderd was te vertrekken en hier geen gehoor aan gaf, is ze aangehouden voor het overtreden van de avondklok. Tijdens de aanhouding ging ze in verzet, was ze opruiend bezig en schopte ze een politieagent. De vrouw is daarop ook aangehouden voor verzet en heeft de nacht in de cel doorgebracht.

Consequenties

Evenementen en feesten zijn vanwege corona ten minste tot 9 februari 2021 verboden. De politie treedt hier dan ook tegen op. Ook kan bijvoorbeeld de gemeente besluiten tot strenge maatregelen tegen de eigenaar of gebruiker van een pand waar een feest is gevierd, zoals het sluiten van de zaak of een last onder dwangsom.