Code geel voor noorden en noordoosten door gladheid

Het KNMI waarschuwt dat in het noorden en noordoosten van het land het lokaal glad kan worden door het bevriezen van natte weggedeelten. Hiervoor in voor het gebied code geel afgegeven.

Ook kan het in de loop van de nacht in het noordwesten van het land glad worden door het bevriezen van natte weggedeelten.

Dinsdag kan het vooral in de middag en avond in het noorden en noordoosten opnieuw glad worden door sneeuw. Later in het noordoosten een kleine kans op ijzel.