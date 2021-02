Nu ook gestart met vaccineren in de Jaarbeurs in Utrecht

Dinsdag is de GGD Utrecht in de Jaarbeurs in Utrecht begonnen met het vaccineren tegen corona. 'Vandaag worden de eerste 700 vaccinaties gezet', zo heeft de GGD laten weten.

Tweede vaccinatielocatie Utrecht

'Dit is de tweede vaccinatielocatie in de regio Utrecht', aldus de GGD. De GGD Utrecht opent voor het vaccineren in de provincie Utrecht in totaal zeven locaties waarvan één in de gemeente Utrecht, bij de Jaarbeurs. De GGD Utrecht heeft in samenspraak met de gemeente Utrecht voor Jaarbeurs gekozen vanwege de centrale ligging in de stad, de goede bereikbaarheid met de fiets, het openbaar vervoer of de hoofdwegeninfrastructuur.

Ook coronatesten

In de Jaarbeurs was ook al één van de grootste testlocaties van Nederland gevestigd. Afgelopen week is begonnen met de bouw van de vaccinatielocatie. De vaccinatielocatie in Jaarbeurs is zeven dagen per week geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur. Op de locatie kunnen dagelijks ruim 2.800 mensen gevaccineerd worden, afhankelijk van het aantal beschikbare vaccins.