Man aangehouden na vondst dode in Amstelveense woning

In Amstelveen is vrijdagmorgen in een woning het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. Dit maakte de politie bekend.

In de woning is een medebewoner aangehouden omdat niet duidelijk is hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Volgens de politie zouden de omstandigheden verdacht zijn.

De forensische opsporing is een onderzoek gestart in en om de woning. De medebewoner werd eveneens aangehouden voor een ander strafbaar feit.