Plofkraak avondwinkel Overtoom

In de nacht van 20 op 21 februari 2021 is er rond 2.05 uur een plofkraak gepleegd op een pinautomaat van een avondwinkel aan de Overtoom in Amsterdam. De recherche doet onderzoek en zoekt getuigen.

Bij de avondwinkel zijn enkele explosieven tot ontploffing gebracht, waarna twee verdachten er op een scooter vandoor zijn gegaan. Het is vooralsnog onbekend of er buit is gemaakt. Er is flinke schade aan het pand, maar er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Kort na de plofkraak zijn drie verdachten aangehouden. Hun betrokkenheid wordt nader onderzocht.



De Teamleider Explosieven en Veiligheid (TEV) en de Explosieven Ontruimingsdienst Defensie (EOD) hebben onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven explosieven. Die zijn niet aangetroffen. Kort daarop is de directe omgeving weer vrijgegeven. Forensisch specialisten doen ter plekke nog nader onderzoek en stellen sporen veilig.