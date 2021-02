Brand in meterkast zorgt voor grote schade

De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brandlucht in een flatwoning in Bilthoven

In de woning aan de Saturnuslaan werd rond kwart voor vier een brandlucht waargenomen. De bewoners waren niet thuis en de brandweer moest zich toegang tot de woning verschaffen. Hier bleek er brand te zijn uitgebroken in de meterkast. De brandweer had het vuur snel onder controle. De schade aan de woning is aanzienlijk.

Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van de brand.