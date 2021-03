Agenten naar beknelde man in auto te water vinden 'nat' vuurwapen

Maandagavond kreeg de politie in Haarlem rond 21.55 uur de melding dat een auto vanaf de N200 Rijksweg Amsterdam-Haarlem de bosjes was ingereden. Toen de agenten op de gemelde locatie aankwamen zagen zij een auto met de wielen naar boven in het water liggen, en er stond een man met een ‘nat pak’. 'Ook hoorden de politiemensen nog iemand uit de auto schreeuwen', zo meldt de politie dinsdag.

Met hoofd net boven het water

De politiemensen zijn het water ingegaan en zagen nog een man, de bijrijder, in de autogordels hangen, met zijn hoofd net boven de waterlijn. De politie heeft hem met een gordelsnijder uit zijn positie bevrijd en konden hem vervolgens boven het water houden. De man zat echter nog bekneld en is met behulp van de brandweer helemaal uit de auto bevrijd.

Nat vuurwapen

De eerdere man van het natte pak, de bestuurder was in de berm gaan liggen. Voor beide mannen is een ambulance besteld. Nadat beiden vanwege de impact van de aanrijding met de ambulance naar het ziekenhuis werden overgebracht zag de politie in de berm een vuurwapen liggen. Het vuurwapen, dat ook nat was, is inbeslaggenomen.

Beide mannen aangehouden

De mannen zijn kort in het ziekenhuis geschouwd maar behoefden geen onmiddellijke medische behandeling en zijn vervolgens door de politie aangehouden. De twee verdachten, de 49-jarige Haarlemse bestuurder en de 34 jarige Haarlemse bijrijder, zijn na hun aanhouding overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Ook is van de bestuurder een bloedproef afgenomen om te onderzoeken of alcohol in het spel was. 'De politie-uitrustingen van de beide agenten die eerste hulp hebben verleend staan en hangen te drogen', aldus de politie.