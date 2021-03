Zeven aanhoudingen na diefstal op containerterminal Meppel

In de vroege ochtend van 28 februari zijn op de containerterminal in Meppel zeven verdachten aangehouden voor diefstal. 'De verdachten uit Eindhoven (6) en Rotterdam (1) knipten in totaal 43 containers open en namen goederen uit minimaal vijf containers mee', zo maakt de politie vandaag bekend.