Levensgevaarlijke obstakels op N33

De Koninklijk Marechaussee trof in de nacht van zaterdag op zondag een wegblokkade aan op de N33 ter hoogte van 171.5 (Uithuizen – Spijk)

Er lag een hectometer-, een reflectorpaaltje en een stoeptegen op de weg. Dit zorgde voor een levensgevaarlijke situatie.

De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844