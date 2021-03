Auto's omgekat en voor veel geld weer verkocht, OM eist celstraffen

Twee auto's samenvoegen die je weinig hebben gekost omdat ze van de sloop komen of zijn gestolen en het eindproduct dan voor veel geld verkopen. Dat was zo'n beetje de werkwijze van drie mannen uit Alphen aan den Rijn (35, 33 en 25 jaar oud). 'Ze stonden vrijdag voor de rechter. Van tientallen mensen werd de auto gestolen en nog eens tientallen werden slachtoffer toen ze zo'n illegaal samengestelde wagen kochten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Complete auto werkplaats

De zaak kwam aan het licht toen een verzekeringsbedrijf bij de politie melding deed van diefstal. In hun auto zat een baken, waardoor kon worden achterhaald dat die nu in een loods in Bodegraven stond. Daar troffen agenten naast de gestolen wagen meer dan 200 losse auto-onderdelen aan: banden, velgen, bumpers, portieren, kentekenplaten, achterkleppen, motorkappen... Alles netjes gesorteerd per automerk en -type.

Auto-onderdelen in opslag

De loods werd gehuurd en elke maand contant afgerekend door een 33-jarige man die er geregeld met zijn 35-jarige broer kwam, of met de 25-jarige andere man, hun neef. Al snel bleek dat de broers nog een opslagbox huurden, ook hier werden nog ruim 100 onderdelen gevonden. Opnieuw keurig gesorteerd, portieren en motorkappen stonden per automerk bij elkaar.

Auto's samengevoegd

Het Openbaar Ministerie gaat er van uit dat de verdachten zich enkele jaren bezig hebben gehouden met het omkatten en verkopen van auto's. Daarbij werden sloop- en importauto's opgekocht en vervolgens opdracht gegeven om soortgelijke auto's te (laten) stelen. De beste van de twee auto's kreeg dan de identiteit van de legale auto en daar werden de mooiste onderdelen in geplaatst. De auto's werden als het ware samengevoegd en die aangepaste wagen werd vervolgens als "legaal" verkocht.

51 slachtoffers

Minstens 51 personen werden slachtoffer van het drietal omdat hun auto is gestolen. Daarnaast zijn er nog veel slachtoffers beduveld toen ze dachten een legale auto te kopen. De officier van justitie zei op zitting: 'De verdachten hebben willens en wetens van diefstal afkomstige auto-onderdelen gebruikt om auto's om te katten, enkel ten behoeve van hun eigen portemonnee. Daarnaast is het vertrouwen van menig auto-koper geschonden.'

Strafeis

Tegen de 35-jarige verdachte eiste het Openbaar Ministerie 5 jaar gevangenisstraf. Zijn 33-jarige broer zou 4 jaar gevangenisstraf moeten krijgen waarvan 2 voorwaardelijk. De neef hoorde een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar tegen zich eisen. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Ontnemingsvordering

Daarnaast loopt nog een onderzoek naar wat er precies met de handel is verdiend. In de toekomst kunnen de verdachten dus nog een ontnemingsvordering verwachten, om het crimineel verdiende geld terug te betalen.