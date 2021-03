In hoger beroep 12 jaar cel en tbs met dwang voor doden gehandicapte man

Op 20 augustus 2017 ging de man samen met de medeverdachte naar een verzorgingshuis in Tegelen, waar het slachtoffer woonde. Enkele dagen daarvoor liep de medeverdachte het slachtoffer toevallig tegen het lijf. Zij dacht dat hij over veel geld beschikte en hield contact met hem. De man heeft in de woning het slachtoffer in zijn buik gestoken en hem meermalen met een metalen pijp tegen het hoofd geslagen zelfs toen het slachtoffer weerloos op de grond lag. Het duo vertrok met enkele goederen uit de woning van het slachtoffer waar ze hem in hulpeloze toestand achterlieten. Het slachtoffer overleed een maand later aan zijn verwondingen.

In hun vlucht heeft de man een andere bewoonster op de grond gegooid. Zij brak daarbij haar bovenarm.

Psychiatrisch onderzoek

In hoger beroep is de man opnieuw onderzocht door een psycholoog en psychiater . Zij concluderen dat er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met psychopathische en narcistische trekken. De persoonlijkheidsstoornis zal een blijvend risico vormen voor recidive. De deskundigen adviseren daarom tbs met dwangverpleging.

Het hof stelt vast dat de man tijdens de beroving de controle is verloren over zijn agressie en verklaart hem daarom verminder toerekeningsvatbaar. Het deskundigenadvies wordt daarom gevolgd, ondanks de hardnekkige weerstand van de man – die in het verleden voor een ander feit al langdurig tbs met dwangverpleging had ondergaan – tegen een nieuwe tbs met dwangverpleging. Het belang van bescherming van de samenleving weegt in dit geval zwaarder dan de persoonlijke belangen van de man.

Lagere gevangenisstraf

Het hof legt de man naast tbs met dwangverpleging een gevangenisstraf op van 12 jaar. De gevangenisstraf is iets lager dan de straf die de rechtbank oplegde. Het hof heeft gekeken naar vergelijkbare uitspraken in hoger beroep en heeft rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte.

De man moet ook een schadevergoeding aan de bewoonster betalen van 1.000 euro.