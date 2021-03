Man aangehouden na melding schietincident

Op donderdag 18 maart kwam er rond 23.15 uur op het Operationeel Centrum een melding van een mogelijk schietincident binnen aan de Prinses Beatrixlaan. Daarop gingen meerdere eenheden van de politie ter plaatste. De man werd rond 0.25 uur aangehouden op de Guido Gezellelaan. Een arrestatieteam viel rond 3.25 uur een woning aan de Prinses Beatrixlaan binnen. Daar is uiteindelijk niemand aangehouden. Wel namen de agenten een wapenstok en een nepvuurwapen in beslag nadat de woning is doorzocht. Ook werd er buiten de woning sporenonderzoek gedaan.