Gemiddelde verkoopprijs koopwoning in 2020 gestegen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning is in 2020 toegenomen tot 334 duizend euro. De prijs was het hoogst in Bloemendaal met een gemiddelde verkoopprijs van 863 duizend euro. De laagste gemiddelde prijs is gemeten in Pekela met 164 duizend euro. In 342 van de 355 gemeenten in Nederland is de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen gestegen. Dit blijkt uit nieuwste cijfers van het CBS en het Kadaster.

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning van 334 duizend euro is de hoogst gemeten prijs sinds het begin van de meting in 1995. In de gemeente Pekela was de gemiddelde verkoopprijs met 164 duizend euro het laagst. Deze prijs is vergelijkbaar met de gemiddelde verkoopprijs van Nederland tussen 1999 en 2000.

De gemiddelde verkoopprijs (of koopsom) is het gemiddelde van de transactieprijzen van alle verkochte, bestaande koopwoningen in een jaar. Er wordt niet gecorrigeerd voor het soort en de kwaliteit van de woning. Verschillen in gemiddelde transactieprijzen tussen gemeenten worden dan ook mede bepaald door het soort woningen dat verkocht wordt. Zo zal in gemeenten waar veel villa’s verkocht zijn de gemiddelde verkoopprijs hoger liggen dan in gemeenten met veel verkochte appartementen.

Bloemendaal duurste gemeente, Pekela de goedkoopste

De hoogste gemiddelde verkoopprijs, 863 duizend euro, is te vinden in Bloemendaal. In 2019 werd in deze gemeente ook al de hoogste gemiddelde verkoopprijs gemeten. De gemiddelde verkoopprijs is er in 2020 gestegen met 4 procent. In 2019 waren er 8 gemeenten waar een bestaande koopwoning werd verkocht voor meer dan een half miljoen euro. In 2020 was dat in 17 gemeenten.

De laagste gemiddelde verkoopprijs werd gemeten in Pekela. Daar kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 164 duizend euro. In 2019 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 155 duizend euro in Delfzijl, de laagste prijs in het land.

Van de 10 gemeenten met de duurste verkochte woningen liggen er 7 in Noord-Holland. 6 van de 10 gemeenten met de laagste gemiddelde verkoopprijs liggen in de provincie Groningen. De provincie Groningen was de enige waar de gemiddelde huizenprijs lager lag dan 250 duizend euro. Zowel in Noord-Holland als in Utrecht lag de gemiddelde verkoopprijs hoger dan 400 duizend euro.

Verschil tussen duurste en goedkoopste gemeenten toegenomen

In 2020 verschilde de gemiddelde koopsom in de duurste en goedkoopste gemeente 699 duizend euro. Een jaar eerder was dit verschil nog 677 duizend euro. De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Bloemendaal was 5,3 keer zo hoog als in Pekela. Een jaar eerder was het verschil in verkoopprijs van een koopwoning in de duurste en goedkoopste gemeente nog een factor 5,4. In 80 procent van de gemeenten lag de gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning tussen 250 duizend euro en 439 duizend euro.