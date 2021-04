'Een op drie cliënten onder 35 jaar wil cosmetische behandeling door voorbeelden in (sociale) media'

Veel cliënten komen met een voorbeeldfoto op een afspraak voor een behandeling, laten artsen weten.42 Procent van de ondervraagde artsen geeft aan dat cliënten soms een foto meenemen en 10 procent geeft aan zij dit vaak meemaken in hun praktijk. Tien procent van de cosmetisch artsen weigert overigens een behandeling uit te voeren als ze vinden dat dit te ver gaat.Beroemdheden zijn ook een reden om een behandeling te willen laten doen. Bijna tweederde van de artsen geeft aan dat hun cliënten vaak of soms verwijzen naar beroemdheden als inspiratie. Ruim een kwart van de ondervraagde artsen speelt hierop in en maakt in hun marketing gebruik van influencers.

Catharina Meijer, cosmetisch arts KNMG en voorzitter van de NVCG: “Omdat jonge(re) cliënten meer beïnvloed worden door sociale media en vaker zoeken naar een goedkoop adres lopen ze onnodig veel risico. Dit onderzoek is gedaan onder goed opgeleide artsen, maar ik weet zeker dat als dit onderzoek wordt gedaan onder beunhazen, dit aantal vele malen hoger zal zijn. Een goede en betrouwbare behandeling begint met een erkend cosmetisch arts”.

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de serie Het goddelijke lichaamvan KRO-NCRV’s Brandpunt+. Hierin worden verschillende jongeren gevolgd die elk op hun eigen manier streven naar lichamelijke perfectie. De aflevering van vrijdag 2 april (beschikbaar vanaf 15 uur op het YouTubekanaal van NPO 3) gaat over de invloed van sociale media en cosmetische behandelingen bij jongeren, zoals de 25-jarige Hannah de Wit. Geïnspireerd door Instagramfilters en influencers wil ze haar lippen vergroten, maar leidt dat echt tot een positiever zelfbeeld? En wordt 22-jarige influencer Melle van Rooijen, die alles aan zichzelf laat veranderen, daar wel gelukkiger van? Met deze serie laat KRO-NCRV zien wat de gevolgen kunnen zijn als die perfectie het nieuwe normaal wordt. Want lichamelijke perfectie zie je tegenwoordig overal: op tv, op Instagram, in magazines, in reclames.

Aan het onderzoek, gehouden van 10 maart 2021 tot en met 28 maart 2021, hebben 86 cosmetische artsen meegedaan, die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde.