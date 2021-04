Tbs'er krijgt tbs met dwangverpleging na poging doodslag in tbs-kliniek

Een 32-jarige man uit Enschede die zich vorig jaar tijdens een lopende tbs-maatregel schuldig heeft gemaakt aan poging tot doodslag in de Oostvaarderskliniek in Almere heeft van de rechtbank Midden-Nederland tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. 'De Tbs'er stak met een mes in op een medewerkster van de tbs-kliniek.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

'Aangezien de man volledig ontoerekeningsvatbaar is, wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging. Dit betekent dat de rechtbank hem geen straf, maar wel (opnieuw) tbs oplegt', zo heeft de rechtbank Midden-Nederland laten weten.

Aanval

Het slachtoffer is op de avond van 7 september samen met een collega aanwezig op een afdeling van de Oostvaarderskliniek. De collega ziet verdachte de personeelskamer in gaan en hoort het slachtoffer, die daar aanwezig is, schreeuwen. Hij rent erheen en ziet hoe de verdachte het slachtoffer meerdere keren met een mes steekt.

Elf steekwonden

Ze wordt in totaal elf keer gestoken, onder andere in haar gezicht, achterhoofd, rug, nek, borstkas en schouders. Zelf weet ze alleen nog dat ze van achteren werd vastgepakt en dat de verdachte op haar instak. Hij stopte pas nadat de collega het slachtoffer wist te bevrijden. De verdachte heeft verklaard dat hij achter het slachtoffer aan is gegaan, in het kantoor een mes pakte en haar vervolgens een paar keer stak.

Ontoerekeningsvatbaar

Uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek blijkt dat bij verdachte sprake is van verschillende stoornissen. Die waren ook van invloed op zijn gedrag toen hij de medewerkster van de kliniek aanviel. Volgens deskundigen lijdt verdachte onder meer aan een waanstoornis en is hij niet in staat anders te handelen als hij een bepaalde overtuiging heeft.

'Beperking vrijheid in kliniek'

In dit geval hield hij het slachtoffer verantwoordelijk voor de beperking van zijn vrijheid in de kliniek. De opgekropte boosheid zorgde voor een impulsieve, gewelddadige ontlading. Volgens de deskundigen was verdachte tijdens het ten laste gelegde volledig ontoerekeningsvatbaar. Zij adviseren daarom het niet aan hem toe te rekenen. De rechtbank neemt dit advies over.

Geen straf, wel tbs

Aangezien verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is verklaard, ontslaat de rechtbank hem van alle rechtsvervolging. Hierdoor krijgt hij geen gevangenisstraf. Wel legt de rechtbank hem tbs met dwangverpleging op. Dit is eerder aan hem opgelegd, voor het in bezit hebben van wapens en munitie.

Behandeling aanpassen

Aangezien het nu bewezen verklaarde misdrijf, de poging tot doodslag, ernstiger is, wordt opnieuw een tbs-maatregel opgelegd. Volgens de rechtbank is het van belang dat de behandeling wordt aangepast op het onberekenbare en gewelddadige gedrag dat verdachte in deze zaak heeft laten zien. Naast de tbs met dwangverpleging moet de verdachte ook een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.