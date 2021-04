Jongentje klem met hoofd in fotobord bij Borger

Bij het Hunebedcentrum aan de Bronnegerstraat in BORGER raakte dinsdagmiddag een jongetje met zijn hoofd bekneld in een fotobord. Het is de bedoeling dat je je hoofd achter gat houd om een foto te maken maar het jongentje ventje dacht er anders over en stak zijn hoofdje er doorheen. Tot overmaat van ramp kon hij niet meer terug.

Zagen

Brandweer Borger bracht uitkomst en zaagde, nadat ze eerst het jongetje een deken om het hoofd hadden gedaan, een stuk van de ronding af. Toen was het leed geleden en kon het jongentje er weer uit. Hij hield er geen letsel aan over en kreeg de bekende knuffelbeer van brandweer Borger maar daar wilde hij niet met op de foto, want 'dat was iets voor meisjes'. Volgens omstanders was dit niet de eerste keer dat dit gebeurde.