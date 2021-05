2-jarig kind gewond geraakt bij schietincident Kraaiennest

Op maandagavond 10 mei 2021 is een 2-jarig kind gewond geraakt tijdens een schietincident in omgeving van het metrostation Kraaiennest. Het jonge slachtoffer is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en moest ter observatie de nacht blijven.

Omstreeks 21:15 uur krijgt het Operationeel Centrum meerdere meldingen van schoten die zijn gelost in de omgeving van het metrostation Kraaiennest. Ter plaatse blijkt dat er een jong kind gewond is geraakt. Uit verschillende verklaringen blijkt dat twee verdachten betrokken zijn bij het schietincident. Meerdere politie-eenheden, waaronder hondengeleiders hebben in de omgeving gezocht naar de verdachten maar hebben hen niet aangetroffen. Medewerkers van de forensische opsporing zijn ter plaatse geweest voor onderzoek en hebben meerdere hulzen aangetroffen. Het is vooralsnog onbekend wat de aanleiding van het schietincident is geweest.