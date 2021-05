Brandweer blust brand in droogoven

Vrijdagavond omstreeks 18:10 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Korteweg in Schijndel. Ter plaatse bleek dat een compartiment van een droogoven vlam had gevat.

In de droogoven worden houten klompen gedroogd. De brandweer kwam met een tankautospuit en een waterwagen voor extra waterwinning ter plaatse en had de brand snel onder controle. De brand woedde in een oude houten schuur waardoor er vermoedelijk asbest is vrijgekomen.