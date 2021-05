Politie zoekt nog zeker twee verdachten van overval op waardetransport

De politie laat weten nog op zoek te zijn naar nog zeker twee verdachten die woensdag mogelijk betrokken zijn geweest bij de overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord. Een deel of de gehele buit is teruggevonden in de auto die een tuin in reed.

Een groep zwaarbewapende mannen pleegde woensdagmiddag een overval op een waardetransport. De inhoud van de transportwagen zou 50 miljoen aan gouden en andere edelmetalen zijn geweest. Na de overval gingen de overvallers er al schietend vandoor.

In het 10 kilometer verder gelegen Broek in Waterland werden vier verdachten aangehouden in een weiland. Hierbij raakten twee verdachten gewond en één verdachte overleed ter plaatse. Een zesde verdachte werd aangehouden bij een viaduct over de A1 bij Diemen.

Aan het einde van de middag werd een zevende verdachte aangehouden op de A16 nabij Rotterdam. De omvang van de buit en of hij in zijn geheel is teruggevonden is niet duidelijk.